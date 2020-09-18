شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يستعيد مواقع استراتيجية في جبهة ”ماهلية”.. آخر المستجدات الميدانية للمعارك بين الجيش والحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر ميدانية وعسكرية، عن آخر المستجدات الميدانية للمعارك بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة "ماهلية" جنوب محافظة مأرب.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من أستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة ماهلية، وسط خسائر كبيرة للمليشيا الحوثية.

ونقل موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم القوات المسلحة عن مدير عام دائرة المشاة بوزارة الدفاع، العميد الركن حيدر محفل قوله، "إن أبطال القوات المسلحة والقبائل، تمكنوا من تحرير مواقع عسكرية حاكمة في ماهلية، جنوب مأرب".

وأضاف أن المليشيا الحوثية المتمردة تلقت ضربات قاسية، وهزائم كبيرة في صفوفها بنيران أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وتم دحرها وهي تجر أذيالها بالهزائم والخسائر في العتاد والأرواح.

وأكد أن أبطال الجيش والمقاومة ثابتون في ميدان الشرف والبطولة، وأن معنويات أبطال القوات المسلحة قوية وكبيرة، وهم مستمرون في التقدم الميداني والعسكري نحو تحرير مدينة البيضاء، وبقية المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المتمردة.

وفي السياق ذاته، قال قائد محور بيحان، قائد اللواء 26 ميكا اللواء الركن مفرّح بحيبح "إن المليشيا الحوثية المتمردة تلقت الخميس هزائم ساحقة وكبيرة في جبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب".

Advertisements

وأضاف في تصريح نقله موقع الجيش "سبتمبر نت"، أن ميليشيات الحوثي تقود عناصرها ومقاتليها إلى محارق الهلاك".

وأوضح بحيبح "أن محاولات المليشيا باءت بالفشل، أمام عزيمة الجيش والمقاومة"، مثمناً دور التحالف العربي من خلال دعم الإسناد الجوي الذي يقوم بشن الغارات المركزة، والتي تستهدف تعزيزات المليشيا الحوثية.

وأكد أن القوات المسلحة والمقاومة الباسلة ماضية وعازمة على تحرير كامل تراب الوطن من مليشيا الحوثي المتمردة، وليس كما تتوقع (ميلشيات الحوثي) أن يسكت على جرائمها اليمنيون.

ودعا اللواء بحيبح القبائل كافة ومن كل المحافظات، ممن يزجون بأولادهم إلى الموت "أن أفيقوا من سباتكم، لأن جثث أولادكم ما تزال متناثرة في شعاب وجبال ووديات ماهلية ورحبة".

في غضون ذلك، قالت قوات الجيش إنها نفذت كميناً محكماً لعناصر المليشيا على أطراف مديرية ماهلية جنوب مأرب، تزامناً مع غارات جوية محكمة نفذتها مقاتلات التحالف.

ونقل موقع سبتمبر نت عن قائد اللواء 159 مشاة العميد سيف الشدادي قوله، إن الجيش والمقاومة نفّذوا صباح اليوم الأربعاء، كميناً محكماً وناجحاً لمجاميع تابعة لمليشيا الحوثي، أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأضاف العميد الشدادي أن أفراد الجيش تمكنوا من السيطرة على مواقع عسكرية استراتيجية كانت تتمركز فيها مجاميع حوثية، فيما استهدف طيران التحالف العربي بعدة غارات تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى ذات الجبهة، وأسفرت عن تدمير 8 أطقم قتالية.