شكرا لبحثكم عن خبر صور.. النيابة تغلق مسبح الثورة في صنعاء بسبب اغتصاب طفل فيه مرتين " تفاصيل" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قامت نيابة شمال الأمانة بإغلاق المسبح التابع لمجمع الثورة الرياضي، بعد كانت مسرحاً لجريمة إغتصاب مزدوجة بحق طفل لم يتجاوز الثامنة.
وقالت مصادر خاصة لـ"المشهد اليمني"، إن نيابة شمال الأمانه في العاصمة صنعاء قامت بإغلاق مسبح مجمع الثورة الرياضي بعد مضي شهرين فقط على إفتتاحة وذلك في 20 يوليو من هذا العام.
ويذكر أن مجمع الثورة شهد في الخامس من الشهر الحالي جريمة بشعة بحق طفل لم يتجاوز الثامنة، حيث تعرض الطفل لجريمة اغتصاب مزدوجة من قبل أحد العاملين في المسبح وشاب أخر.
وناشد أهالي المجني عليه وأهالي الحي الذي يتواجد فيه المسبح السلطات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللزمة لضبط الجناة وكذلك إغلاق المسبح الذي حاول مدير المسبح أن يميع القضية أثناء تعاطيه مع أهل المجني عليه عندما طالبوا بتسليم الجناه وكان أحدهم عامل لديه.
وكان مواطنون قاموا بوقفة إحتجاجية الأسبوع الماضي أمام مسبح الثورة مطالبين بسرعة إغلاق المسبح واستكمال اجراءات انزال العقوبة الصارمة بحق كل مشتر في هذه الشريمة الشنعاء.
وتمكنت السلطات الأمنية من ضبط كلاً من :
1- المتهم أيمن عبد الملك السماوي ، 17 عاماً.
2- المتهم مبارك حسن أحمد ، 18 عاماً.
ولا يزال أهل المجني عليه والمواطنون في انتظار تحقيق العدالة وانزال أقصى عقوبة بحق الجناة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه إرتكاب مثل هذا العمل الشنيع.
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