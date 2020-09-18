شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول حكومي يكشف عن إحباط مخطط ومؤامرات لإسقاط مأرب ويقول ان الشرعية تعاني من أزمة خانقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مسؤول حكومي، أن القوات الحكومية في محافظة مأرب، تمكنت من إحباط مخطط ومؤامرات كانت تهدف لإسقاط محافظة مأرب بيد الحوثيين .

وقال مدير المكتب الإعلامي لمحافظة الجوف، يحي قمع، إن محافظة مأرب هزمت مؤامرات وأسقطت أقنعه. وأضاف في تغريدة رصدها المشهد اليمني، أن مأرب كشفت قوة صبي مران التي تعتمد على الهالة الإعلامية والإشاعات والترويج لها ، بعد أن جمع كل ما يملك وفشل في تحقيق أحلام غريفيت وهو الآخر كشفت مؤامرته.

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وأكد مدير المكتب الإعلامي بالجوف، أن محافظة مأرب أسقطت أقنعة أعداء كانت في هيئة أصدقاء وحوثيين بلباس شرعيين.

وقال قمع، إن الشرعية تعاني من ازمة قيادية خانقة ، الأزمة التي جعلت من جماعة الحوثي قد تذوب في اشهر تحت اقدام الشعب ان تستمر سنوات عديدة ، وبفضل هذه الأزمة بقيت الاتصالات في صنعاء ، واصبحت هنا عمله وهناك عمله.

وتشهد محافظة مأرب معارك عنيفة ومتواصلة بين القوات الحكومية والحوثيون الحوثي ، التي كثفت هجماتها خلال الأسابيع الماضية لتحقيق تقدم ميداني جديد باتجاه مدينة مأرب.

المشهد اليمني