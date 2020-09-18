شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : تكشف الرجل القوي في الشرعية والمقرب من الاستخبارات السعودية والصندوق الأسود للملف العسكري والأمني في اليمن (الاسم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية، عن الرجل القوي في الحكومة الشرعية والمقرب من الاستخبارات السعودية، والصندوق الأسود للملف العسكري والامني باليمن.

وقالت الكاتبة الصحفية بشرى المقطري، إن اللواء رشاد العليمي، مستشار الرئيس هادي، وعضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي، هو الرجل القوي في الشرعية والمقرّب من الاستخبارات السعودية.

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وأضافت في مقالة لها بعنوان ذئاب حول الرئيس اليمني، أن اللواء العليمي يمثل مركز قوى صاعد، لخبرته في إدارة التوازنات السياسية في السلطة الشرعية.

وأشارت إلى ان العليم يعد الصندوق الأسود للملف العسكري والأمني السعودي في اليمن، وتولى إدارة ملفات سعودية حسّاسة في اليمن.

واوضحت المقطري، ان العليمي نجح في أن يكون سلطةً مستقلةً في منظومة السلطة الشرعية، بحيث أثر في قراراتها السياسية، وفي التعيينات في مؤسسات الدولة، طوال سنوات الحرب.

وذكرت أن العليمي وبالرغم من تقلّده مناصب رفيعة، أهمها وزيراً للداخلية، ظل بعيداً عن الاستهداف الذي تعرّض له رموز نظام صالح، محتفظاً بعلاقته بقيادات سياسية وعسكرية في المعارضة والنظام.