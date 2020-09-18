شكرا لمتابعة خبر عن مصرع اكثر 30 قيادي حوثي في جبهات محافظتي مأرب والجوف (الاسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي أكثر من 30 قيادي حوثي مصرعهم، خلال الأيام القليلة الماضية، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية في محافظتي مأرب والجوف.

وذكرت وسائل إعلام حوثية، أن جماعة الحوثي شيعت خلال الايام القليلة الماضية 34 قيادياً، تنتحل رتبا عسكرية، وقد جرى تشييعها في محافظات صنعاء وصعدة وحجة وذمار والبيضاء، مشيرة إلى أن أغلب القتلى من القيادات كان من صنعاء وصعدة وحجة.

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وشهدت العديد من جبهات القتال بمحافظتي مأرب، والجوف، خلال الأيام الأخيرة معارك عنيفة، تكبدت خلالها جماعة الحوثي مئات القتلى والجرحى.

وأسماء قتلى القيادات الحوثية الذين جرى تشييعها والمنتحلين رتباً عسكرية مختلفة هم:

1 - اللواء/ وليد محمد صالح الحاضري

2 - اللواء/ محمد علي صالح كندش

3 - العميد/ أحمد محمد علي حفيظ

4 - العميد/ فرج ناصر القدمي

5 - العميد/ عبدالله يحيى علي مزروع

6 - العميد/ صادق مجاهد عبدالله مطر دايل

7 - العميد/ ماجد مجاهد عبدالله مطر دايل

8 - العقيد/ فهد حسين مشعل السبيعي

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9 - المقدم/ هادي أحمد مبطي الدريب

10 - المقدم/ أحمد يحيى حسين الكبسي

11- الرائد/ جميل محمد سعد يحيى

12 - النقيب/ حمود علي حسن النصيري

13 - النقيب/ رمزي عبدالله محمد مغبش

14 - النقيب/ محمد صالح جابر علي الصادق

15 - النقيب/ رمزي أحمد محمد العواضي

16 - الملازم/ سامي يحيى يحيى حسين صعصعة

17 - ملازم أول/ ياسر عبدالواحد أحمد الشبيبي

18 - ملازم أول/ راجح نعمان راجح معوضة

19 - ملازم أول/ محمد علي فارع السنحاني

20 - ملازم أول/ غازي عبده حمود المهدلي

21 - ملازم أول/ فايز ناصر علي حسين الربع

22 - ملازم أول/ محمد أحمد علي المهلا

23 - ملازم أول/ محمد محمد الموكر

24 - ملازم أول/ عبدالباري صالح يحيى عوضة

25 - ملازم أول/ يونس حسين قاسم عامر العباس

26 - ملازم أول/يحيى عبدالله صلاح ستين

27 - ملازم أول/ عادل مقبل صالح يحيى

28 - ملازم ثاني/ وافي علي هادي مغبش

29 - ملازم ثاني/ منير علي أحمد مغبش

30- ملازم ثاني/ محمد علي المرقبي

31 - ملازم ثاني/ أمجد حمود محمد شلبات

32 - المساعد/ صدام محسن صالح الصالح

33 - المساعد/ محمد أحمد حسن الاسلمي

34- المساعد/ موسى أحمد عبدالله المسعودي