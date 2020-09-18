شكرا لمتابعة خبر عن واقعة غير مسبوقة.. شاهد ظهور صورة أمير قطر في بثٍّ مباشر لقناة العربية السعودية! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت قناة ’’العربية‘‘ السعودية، واقعة غير مسبوقة، وذلك بعد ظهور صورة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على شاشتها الرئيسية في بث مباشر.

ونشرت ’’العربية‘‘ على حسابها الرسمي في ’’تويتر‘‘ مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض مراسلها في جنيف لمضايقات أثناء تغطية محاكمة ناصر الخليفي المتهم بالفساد الرياضي.

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وظهر أثناء البث المباشر لـ’’العربية‘‘؛ شخصًا زعمت وسائل إعلام سعودية أنه "قطري" ويحمل جواله وعليه صورة أمير قطر تميم بن حمد، وقال لمراسل القناة تحدث عن "حصار قطر".

وتسببت الواقعة في حالة من الغضب والاستياء لدى مراسل قناة ’’العربية‘‘ الذي لوح بيده محاولًا إبعاد الشخص القطري، قائلًا: إذًا هذا السلوك الميليشاوي الذي ترونه.

جدير بالذكر أنه بدأت قبل أيام جلسة محاكمة ناصر الخليفي، مالك مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية، والفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتأتي محاكمة "الخليفي" أمام القضاء السويسري في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.