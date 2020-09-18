شكرا لمتابعة خبر عن متهم جديد من المشاركين في الجريمة يسلم نفسه للأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء للتحقيق معه في قضية قتل الشهيد المغدور عبدالله الأغبري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر إعلامية وحقوقية، بأن أحد المشاركين في جريمة مقتل عبدالله الأغبري سلم نفسه للأجهزة الأمنية بصنعاء للتحقيق معه في ملابسات القضية.

وذكرت، أن احد المطلوبين في قضية مقتل عبدالله الاغبري سلم نفسه طوعا لأجهزة الأمن في صنعاء.

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وبحسب المصادر فإن وساطات افضت الى تسليم احد المشاركين بقتل الاغبري الى مركز الشرطة بصنعاء، وتم إحالته إلى النيابة التي شرعت إلى فتح محاضر التحقيق تمهيدا لمحاكمته.

وشهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة للحوثيين مظاهرات للتضامن مع أسرة القتيل، الذي قضى بعد ساعات من التعذيب، في قضية أثارت الرأي العام اليمني عقب انتشار فيديوهات للتعذيب على وسائل التواصل الاجتماعي.