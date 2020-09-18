شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهدو المفاجأة الفاضحة التي حدثت في الحلقة العاشرة من مسلسل "أنت اطرق بابي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم عرض مسلسل "أنت اطرق بابي" الحلقة 10 مساء أمس متضمنة العديد من الأحداث المشوقة التي خطفت انتباه الجمهور، وأبرزها بالطبع اعتراف إيدا بسبب مرضها النفسي الذي تعاني منه.

أحداث مشوقة في مسلسل "أنت اطرق بابي" الحلقة 10

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فقد مرت أحداث الحلقة 10 من مسلسل "أنت اطرق بابي" كالماراثون بسبب تتابع المفاجآت والتي بدأت بإعلان إيدا عن اعتزامها الزواج من سركان بدون التشاور معه أولاً مما وضعه في حالة من الترقب خاصة بعد تلقيه خبر زواج حبيبته السابقة سيلين من فريد، وبعدها فوجئ سركان بتخلي غريمه كان كاراداغ عن ملاحقته والتسبب في إفساد أعماله، حيث قام بتصفية عمله بالكامل وبيعه لفريد غريم سركان الجديد.



بعدها حدثت المواجهة بين سركان وإيدا حول قرب نهاية فترة التعاقد بينهما على إدعاء خطوبتهما، وهو ما يعني خروج كل منهما من حياة الآخر للأبد برغم أنه يحبه في الخفاء دون أن يمتلك الجرأة على إعلان الأمر.

كما نشاهد مواجهة طريفة بين إنجين وصديقتيه جيرين وبيرول واللتان ترفضان سلبيته في عدم الوقوف على مشاعره واختيار أيهما يحب في الواقع.



لكن أقوى مشاهد الحلقة، كان اعتراف إيدا بسبب مرضها النفسي حيث تعاني من فوبيا الأماكن المغلقة، إذ كشفت أنها أصيبت بالأمر بسبب حادث وفاة والديها في عمر السادسة لأنها كانت تحبس نفسها في الخزانة لكي تفاجئهما بمناسبة عيد زواجهما، لكن عمتها تلقت خبر وفاتهما عبر الهاتف وظلت تصرخ وتصرخ، لتجد الطفلة إيدا نفسها محبوسة في تلك الخزانة في حالة صدمة.

رومانسية كرم بورسين وهاندا آرتشيل في مسلسل "أنت اطرق بابي"



وتحولت رومانسية كرم بورسين مع شريكته هاندا ارتشيل في الكواليس إلى مادة للنميمة بعد أن ذكرت العديد من المواقع التركية أن تلك اللقطات كانت سبباً في انفصال الأخيرة عن حبيبها، خاصة بعد تداول الجمهور مقطع جريء من كواليس مسلسل "أنت اطرق بابي" تشير التقارير إلى أنه كان السبب في حدوث الفراق بسبب تضمنه لقبلة عاطفية بينها وبين زميلها في العمل.

اطرق بابي" بعيداً عن التمثيل

وتحدث نجوم مسلسل "أنت اطرق بابي" من خلال بث مباشر عبر "انستقرام" عن المهن المفضلة لكل منهم، حيث قال كرم بورسين صاحب شخصية "سركان" إنه كان يريد أن يكون نجاراً أو معلماً، بينما قالت هاندا آرتشيل صاحبة شخصية "إيدا" أنها كانت ستتجه للرسم، أما إلتشين أفاجان صاحبة شخصية ملك "ميلو" فكانت تريد أن تكون راقصة وبعدها صارت تتمنى أن تكون منظمة حفلات، وأخيراً قالت إفريم دوغان صاحبة دور العمة أيفار إنها كانت تلعب الكرة الطائرة ولهذا كانت تتمنى احترافها.

هاندا ارتشيل قبل وبعد

وكانت هاندا آرتشيل قد فاجأت الجمهور مؤخراً بخسارتها للمزيد من وزنها والظهور بشكل رشيق وجذاب، خاصة بعد أن تعرضت للانتقادات من بعض وسائل الإعلام التركية عندما ظهرت بقوام ممتلئ في عطلتها الأخيرة قبل بداية تصوير مسلسل "أنت اطرق بابي".