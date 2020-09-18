سلاح الجو اليمني يستهدف مطار أبها الدولي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء استهدف سلاح الجو المسير، مساء الخميس مطار أبها الدولي. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن سلاح الجو المسير استهدف هدفاً عسكرياً مهماً في مطار أبها بطائرة نوع صماد 3 المُسيرة. وأكد أن الإصابة كانت دقيقة .. مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي رداً على التصعيد الجوي لتحالف العدوان وحصاره المتواصل على الشعب اليمني .

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