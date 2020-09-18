شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : السعودية تتأهب لهجمات الحوثيين والخطر الإيراني بـ ’’طائرة أمنية متطورة‘‘ (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، مساء امس الخميس، بدء العمل بطائرة أمنية حديثة لأول مرة في المملكة، تقوم بمهام أمنية رفيعة المستوى.

وكشفت السلطات الأمنية السعودية أن طيران الأمن دشن، امس الطائرة (H-145) في قاعدة طيران الأمن في منطقة عسير.

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وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية، في بيان عبر حسابها الرسمي في ’’تويتر‘‘: دشن طيران الأمن الطائرة (H-145) في قاعدة طيران الأمن في منطقة عسير تحت رعاية رئيس أمن الدولة.

وتعد الطائرة (H-145) بإمكانياتها المتطورة؛ إضافة نوعية إلى أداء مهام رئاسة أمن الدولة الأمنية والإنسانية، في ظل الهجمات المتكررة بالصورايخ الباليستية والطائرة المسيرة من قبل جماعة الحوثي .

وأشترت المملكة العربية السعودية منظومات دفاع جوي حديثة خلال الأشهر الماضية، في ظل استمرار حالة التوتر والترقب الأمني بمنطقة الخليج وتوتر العلاقات السعودية الإيرانية، بجانب زيادة وتيرة الهجمات الحوثية على أراضي المملكة.