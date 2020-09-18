شكرا لمتابعة خبر عن قوات الجيش والقبائل بقيادة بُحيبح تستعيد السيطرة على منطقة استراتيجية جنوب مأرب وتطرد االحوثيون منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت، امس الخميس، جبهة نجد المجمعة، في مديرية رحبة، جنوب محافظة مأرب، معارك عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل، وجماعة الحوثي ، انتهت بانتصار كبير حققته القوات الحكومية.

وقالت مصادر ميدانية إن القبائل والقوات الحكومية استعادت المواقع التي سيطرت عليها جماعة الحوثي في منطقة “نجد المجمعة”، التي تفصل مديريتي الجوبة وماهلية جنوب محافظة مأرب.

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وأكدت المصادر أن القوات الحكومية، ورجال القبائل، بقيادة اللواء مُفَرِّح بُحِيبح، قائد اللواء 26 ميكا، قائد محور بيحان العسكري، سيطرت على كامل منطقة “نجد المجمعة” وطردت مليشيا الحوثي منها، في مواجهات أدت إلى مقتل مالا يقل عن 20 من عناصر جماعة الحوثي.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية، مسنودة برجال القبائل، واصلت التقدم من “نجد المجمعة” نحو منطقة “قانية” التابعة لمحافظة البيضاء، والمتاخمة لجنوب محافظة مأرب.

وقال اللواء مُفَرِّح بُحِيبح إن “جماعة الحوثي المتمردة تلقت اليوم هزائم ساحقة وكبيرة في جبهة ماهلية”، وأن “لجماعة الحوثي تقود عناصرها ومقاتليها إلى محارق الهلاك”.

وأضاف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم لموقع الجيش: “كل محاولات جماعة الحوثي باءت بالفشل أمام عزيمة الأبطال من الجيش والمقاومة”. وثَمَّن دور التحالف العربي في دعم قوات الجيش ورجال القبائل عبر الاسناد الجوي وشَنَّ غارات مركزة على مواقع وتعزيزات جماعة الحوثي.

وأكد “بُحِيبح” أن “القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الباسلة عازمة وماضية على تحرير كامل تراب الوطن من جماعة الحوثي”.

على صعيد متصل، شهدت، مساء امس أيضاً، “جبهة المناقل”، التابعة لمديرية رحبة، جنوب مأرب، مواجهات متقطعة، وقصف مدفعي وصاروخي متبادل بين قوات الجيش ورجال القبائل، من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، من جهة ثانية.

وعن “جبهة جبل مراد”، التي شهدت، أمس الأربعاء، معارك عنيفة استمرت حتى منتصف الليلة الماضية، قالت المصادر، إن هذه الجبهة شهدت اليوم هدوءً حذراً، بعد ليلة دامية كسرت فيها القبائل والقوات الحكومية هجمات حوثية عدة.

وطبقاً للمصادر، فإن جماعة الحوثي، كانت قد شنت هجمات مكثفة على “جبل مراد”، من ثلاثة محاور من اتجاه منطقة “الأوشال”، ومنطقة “الصالبة”، ومنطقة “المناقل- ويعان”، بهدف السيطرة على الجبل، والتقدم إلى “مفرق الجوبة”، غير أن هجماتها باءت بالفشل.

وأشارت المصادر إلى أن معارك الأمس كبدت جماعة الحوثي أكثر من 45 قتيلا وعشرات الجرحى وما لا يقل عن 28 أسيراً، علاوة على تدمير واستعادة أكثر من 10 أطقم قتالية وعربات.

وعلى صعيد متصل، قُتِل عدد من عناصر جماعة الحوثي خلال مواجهات اندلعت إثر محاولة تسلل للمليشيا إلى مواقع القوات الحكومية في جبهة المخدرة، شمالي مديرية صرواح، غربي مأرب.

وقالت مصادر ميدانية، إن القبائل والقوات الحكومية في جبهة المخدرة، أفشلت تسلل جماعة الحوثي واستعادت مدرعتين كانت لدى الحوثيون.