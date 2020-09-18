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صنعاء - ياسمين الخيامي - هام...القبض على الشخص الذي كان يحمل الجنبية في جريمة قتل الشهيد الأغبري بعد مغادرته إلى تعز وهذه أعترافاته الأولية"صور"

أفاد مصدر أمني بصنعاء،أن الشخص الذي يظهر بمقطع الفيديو وهو يمسك الجنبية يدعى عبدالله القدسي وقد سلم نفسه للأمن بعد أن كان قد غادر إلى تعز . اخبار التغيير برس

ووفقاً للمصدر،فقد أفاد القدسي أنه كان يقوم بقطع ملابس عبدالله الأغبري ليضمد له الجرح ،وهو ماتم قصة من الفيديوهات المسربة للرأي العام . ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: امزج الماء مع هذه الفاكهة واشربه على الريق لمدة اسبوع وستشاهد نائج مذهلة فك لغز مقتل امرأة “إماراتية” داخل شقتها في مصر.. والكشف عن الجناة والهدف من ارتكابهم الجريمة! هام وخطير ..احذر اكل اللحم يصيبك بهذا المرض الخطير..تعرف عليها طفلة يمنية من هذه المحافظة توجه هذه الاتهامات للرئيس هادي ..وتبكي بحرقة على الهواء( فيديو ) 10 استخدامات مفيدة لـ ” الفازلين” ..تعرف عليها لتستفيد منها السفير الامريكي يكشف عن شخصية قيادية بارزة بديلا للرئيس ( صورة + الاسم ) Advertisements مواجهة بين حمار وضبع مفترس حاول افتراسه..شاد كيف انتهت المواجهة ( فيديو) احذر:.. لا تمضغ اللبان أكثر من 10 دقائق فتصاب بهذه الأمراض الخطيرة..! أول دولة عربية تطالب شعبها بحماية حساباتهم على الواتس اب وتقدم لهم الخطوات لذلك شاهد .. فيديو مسرب جديد يظهر القتله وهم يجبرون الضحية الأغبري على لبس ملابس جديدة - لماذا..! رئيس المجلس الرئاسي في الحكومة الشرعية يعلن رسميا استقالته من منصبه فيديو يُنشر لأول مرة.. للأغبري يظهر في غرفة أخرى بمحلات السباعي وعينه على الكاميرا..شاهد شاهد ظهور مجرم جديد في قضية الأغبري لم تكشف عنه السلطات الأمنية.. ”القاتل الرئيسي” والمسؤول عن قطع الوريد ..صور تحذير لكل مرأة يمنية ...سيتدمر جهازك التناسلي وتصابي بأمراض فتاكة بحال أستخدمتي هذا المنتج كثير الأستخدام عند النساء

ولم يظهر القدسي الذي في الصورة في عمليات التعذيب وكان ظهورة في مقطع وهو يحمل الجنبية بالقرب من الشهيد عبدالله الأغبري ،وستكشف التحقيقات صحة كلام القدسي من عدمه وسيعرف الرأي العام بالنتائج بالوقت المناسب ،حسب المصدر الأمني .

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