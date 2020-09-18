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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد .. فيديو مسرب جديد يظهر القتله وهم يجبرون الضحية الأغبري على لبس ملابس جديدة - لماذا..!

مازالت فيديوهات تعذيب وقتل الشاب عبد الله الأغبري تنتشر بشكل متواصل بين الحين والآخر لتكشف وجها وتفاصيلا أخرى عن العذاب والإجرام وتضع علامات استفهام جديد في غموض الجريمة الوحشية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يظهر فيه الضحية وهو هزيل الجسم منهك الجسد ومتعب من شدة التعذيب والمجرم السباعي يحاول تفتيش ملابسه وخلعها وسط تفاصيل مؤلمة للمشهد الاجرامي من قبل هؤلاء الوحوش الذين تجردوا من الانسانية.

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شاهد .. فيديو مسرب جديد يظهر القتله وهم يجبرون الضحية الأغبري على لبس ملابس جديدة - لماذا..!

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ونشر ناشطون فيديو مسرب جديد ارفقوه بصور تبين خطوات محاولات إخفاء الجريمة.

ويظهر الفيديو أن الساعة تشير الى 11:07 ويرصد لحظة تغير الملابس للضحية في موقع مسرح جريمة التعذيب والضرب.

ووفقا لناشطين فإن ذلك يؤكد ماصرحت به الأجهزة الأمنية بأنه تم العثور على ملابس الضحية وعليها الدماء في أحد الشوارع القريبة من مكان الجريمة.

وتظهر صور منشورة الملابس التي تم استبدالها بالملابس الجديدة للضحية.

ولازالت التحقيقات جارية مع الجناة في النيابة فيما الشارع اليمني ينتظر ماستكشف عنه الإجهزة الأمنية.



