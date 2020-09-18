قال قائد محور بيحان، قائد اللواء 26 ميكا اللواء الركن مفرّح بحيبح "إن المليشيا الحوثية المتمردة تلقت الخميس هزائم ساحقة وكبيرة في جبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب".
وأضاف في تصريح نقله موقع الجيش "سبتمبر نت"، أن ميليشيات الحوثي تقود عناصرها ومقاتليها إلى محارق الهلاك".
وأوضح بحيبح "أن محاولات المليشيا باءت بالفشل، أمام عزيمة الجيش والمقاومة"، مثمناً دور التحالف العربي من خلال دعم الإسناد الجوي الذي يقوم بشن الغارات المركزة، والتي تستهدف تعزيزات المليشيا الحوثية.
وكانت قوات الجيش استعادت، مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة ماهلية، (جنوب محافظة مأرب) وسط خسائر كبيرة للمليشيا الحوثية.
وأكد أن القوات المسلحة والمقاومة الباسلة ماضية وعازمة على تحرير كامل تراب الوطن من مليشيا الحوثي المتمردة، وليس كما تتوقع (ميلشيات الحوثي) أن يسكت على جرائمها اليمنيون.
ودعا اللواء بحيبح القبائل كافة ومن كل المحافظات، ممن يزجون بأولادهم إلى الموت "أن أفيقوا من سباتكم، لأن جثث أولادكم ما تزال متناثرة في شعاب وجبال ووديات ماهلية ورحبة".
كانت هذه تفاصيل خبر "جثث القتلى في الشعاب".. اللواء بحيبح: الحوثيون يقودون عناصرهم للهلاك وتلقوا هزائم ساحقة في "ماهلية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.