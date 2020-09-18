أثناء جلبها الماء.. مجدداً قناص مليشيات الحوثي يستهدف فتاة شرق مدينة تعز

أصيبت، اليوم الخميس، فتاة بجروح برصاص قناص مليشيات الحوثي الانقلابية شرقي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن). وقالت مصادر محلية، إن "سبأ عبده صالح 23 عاما أصيبت بجروح خطيرة، صباح اليوم برصاص قناص مليشيات الحوثي المتمركز في تبة السلال شرقي المدينة". وأشارت إلى أن الفتاة استهدفت من قبل القناص أثناء جلبها الماء في وادي صالة. يأتي ذلك بعد 24 ساعة من إصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفل وامرأة بنيران قناص مليشيات الحوثي في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم. Advertisements وخلال السنوات الخمس الماضية، قُتل نحو 27 مدنيًا وأصيب 140 آخرين في منطقة الشقب، برصاص قناصة مليشيات الحوثي وفق تقرير حديث للجنة الحقوق الإنسانية والتنموية. ومنذ مارس 2015، قتل وأصيب 366 طفلًا بمحافظة تعز برصاص قناصة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً وحليفها الرئيس السابق صالح، وفق تقرير لتحالف رصد. وأوضح التحالف في تقرير نهاية أغسطس أن "رصاص قناصة مليشيا الحوثي حصدت أرواح (130) طفلا (88) ذكور و(42) إناث وإصابة (236) آخرين (170) ذكور و(66) إناث وذلك في (16) مديرية".





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