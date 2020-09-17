شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صرافي عدن توجه بتعليق العمل بكافة الشبكات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

Advertisements الخليج 365

أصدرت الهيئة الإدارية لجمعية صرافي عدن، مساء اليوم الخميس، توجيهات لكافة الشبكات المصرفية في العاصمة المؤقتة، بتعليق العمل بكافة الشبكات.

وأقرت في بلاغها ، بتوقيف الشبكات بشكل كامل من (الهوست) حتى إشعار آخر ، بحيث لا يتم تقييد أي عملية إلا بعد التوافق مع البنك المركزي اليمني، و وفقا لتوجيهاته.

ياتي ذلك بعد أن شهدت أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بعدن إنهيار متسارع خلال الأيام الماضية.