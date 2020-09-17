مناقشة تدخلات مؤسسة استجابة الاغاثية في مديرية الدريهمي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع ضم، مدير مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة فؤاد مكي، اليوم، مع المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة للاعمال الانسانية والاغاثية في اليمن طارق لكمان، التدخلات الانسانية في المديرية.



واستعرض مكي، الاحتياجات الانسانية للمديرية ، مشيدا بجهود المؤسسة في مساندة السلطة المحلية للتخفيف من معاناة المواطنين النازحين في قرى وعزل الدريهمي ، مؤكدا ان المديرية ستقدم كافة التسهيلات للمؤسسة خلال تنفيذ مشاريعها.

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