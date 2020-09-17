محلل سياسي ل"اليمن العربي": المشهد الحالي أثبت أن الجنوب الطرف الأقوى سياسيًا وعسكريًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

سيد مصطفي

قال المحلل السياسي وهيب الحاجب، أن الوضع الراهن من حربٌ ومشاورات واتفاقات وهُدَن وآليات تسريع ولعب خلف الكواليس وتحالفات سرية كشفت كل شيء وبيّنت بوضوح أطراف المعادلة السياسية والعسكرية على الأرض الجنوبية واليمنية بشكلٍ عام.



وأكد الحاجب ل"الخليج 365"، أن التغيرات الاخيرة برهنت للتحالف العربي والأطراف الدولية أن الجنوب هو اللاعب الأساسي في هذه المعادلة والطرف الأقوى سياسيا وعسكريا القادر على تغيير ميزان القوى، بل هو الطرف المؤهل لخلق تحالفات إقليمية ودولية لمكافحة الإرهاب، والقادر على حماية مصالح حلفائه وتأمينها.

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وأضاف المحلل السياسي، أنه توجد حقائق أثبتتها الوقائع على الأرض من عمليات عسكرية وحراك سياسي وتوجه شعبي منذ ما قبل العام 2015م حتى اللحظة..

وبين الحاجب، ان تلك الحقائق يعترف بها الميدان ويستشعرها العدو في منظومة الشرعية اليمنية، ويتنكر لها التحالف العربي أو يعترف بها على استحياء، كي لا يقع في شرك المطلب الجنوبي المتمثل بالاستقلال وفك الارتباط.

واردف الحاجب، انه خابت كل مخططات الشرعية للقضاء على المشروع الجنوبي، وبلغ صلف الشرعية تعطيل اتفاق الرياض رفضا للشراكة مع الطرف الجنوبي وتمسكا بسياسات الهيمنة والضم التي مورست ضد الجنوب منذ احتلاله.