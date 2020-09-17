وفد من وزارة الصحة ومركز الملك سلمان يزوران مستشفى الثورة بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

زار وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور عبدالرقيب محرز و مدير المشاريع الصحية بمركز الملك سلمان في اليمن المهندسة إشراق الغوري هيئة مستشفى الثورة بمدينة تعز اليوم الخميس.



وخلال الزيارة أشاد الدكتور عبدالرقيب محرز وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي بالجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ؛والجهود الكبيرة للطاقم الطبي بالمستشفى.

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من جانبها ، أكدت المهندسة إشراق الغوري مدير المشاريع الصحية في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن على أهمية إستمرار التعاون المشترك بين المركز وهيئة مستشفى الثورة بإعتباره أكبر المرافق الصحية في تعز .

الى ذلك استعرض القائم باعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور عبد الرحيم السامعي الدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي أسهم في تحسن الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين لضمان إستمرار تقديم الخدمات الطبية لشريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والفقراء.