الحكومة: إنقلاب الميليشيات سبب تدهوراً مخيفاً في كافة القطاعات التنموية والإنتاجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت الحكومة اليمنية أن إنقلاب ميليشيا الحوثي المسلحة المدعومة من إيران والتي شنت حربها ضد تطلعات الشعب اليمني والتوافق الوطني وتصعيدها المستمر في أكثر من منطقة واخرها الهجوم المتواصل على مدينة مارب التي تأوي اكثر من مليون نازح سبب تدهورا مخيفاً في كل القطاعات التنموية والانتاجية المختلفه بما في ذلك قطاعات التعليم والصحة والزراعة والمياه والصرف الصحي التي اصابها الشلل واصبحت عدد من المحافظات تعاني من انعدام الامن الغذائي.



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وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، في كلمة اليمن، إلى الإجتماع الوزاري لمجموعة الدول الاقل نمواً الذي عقد اليوم بمدينة نيويورك الأمريكية، أن التحدي الجديد والمتمثل بجائحة كورونا قد أضاف عبئا ثقيلا على كاهل الدول النامية لا سيما الاقل نموا .. مشيراً إلى أنه فضلاً عن البنية التحتية الهشه وشحة الموارد تواجه الحكومات في الدول الاقل نموا صعوبات جمة في توفير الرعاية الصحية ووسائل الوقاية لمواطنيها وللكادر الصحي.

وأضاف "كما ان زيادة الوعي بمخاطر جائحة كورونا و الترويج للإحتياطات الصحية الواجب توافرها هو امر بالغ الصعوبة في ظل محدودية وسائل الاتصال وضعف امكانيات الوصول الى البيانات والمعلومات. كما ان طبيعة انتشار المرض التي لا تعترف بالحدود الجغرافية او السياسية تحتم علينا جميعا التعاون وتشارك المعلومات والموارد اللازمة لمجابهة هذا الوباء" .. داعياً بهذا الصدد الجميع الى مد يد العون لمساعدة الدول الاقل نموا لتعزيز قدرات الصمود لديها و مكافحة الجائحة و تيسير الوصول الى اللقاحات والادوية اللازمة حال التوصل اليها.

وجدد السعدي التأكيد على ان الشراكة مع الدول الأقل نمواً ليست فقط في صالح هذه الدول بل ان ذلك سيساهم في تنفيذ الأهداف العظيمة للتنمية المستدامة بما يسهم في تقدم البشرية جمعاء إقتصادياً وسياسياً وبيئياً لما تتوافر عليه تلك الدول من موارد بشرية واقتصادية كامنة يمكن الاستفاده منها .. مشيراً إلى ان محاربة الفقر ورفع مستوى معيشه الافراد وتوفير فرص العمل الكريمة للجميع سيساهم حتماً في تعزيز السلم والامن الدوليين وبما يقطع الطريق على الجماعات الارهابية والمليشيات المسلحة التي تستغل الظروف المعيشية الصعبة للشباب لتجنيدهم واستغلالهم.