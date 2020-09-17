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مناقشة مشاريع المؤسسة الطبية في مديريات وادي حضرموت والصحراء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

مناقشة مشاريع المؤسسة الطبية في مديريات وادي حضرموت والصحراء

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، مع المؤسسة الطبية الميدانية، طبيعة مجالات المشاريع الانسانية، التي تنفذها في مديريات وادي حضرموت والصحراء والتي تشمل مشاريع الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والاستجابة العاجلة للنازحين والتغذية التكميلية التي تستهدف عدد من مديريات الوادي والصحراء بتمويل برنامج الأمن الغذائي.

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وأكد الكثيري دعم السلطة المحلية للمنظمات التي تخدم المواطنين، مشيرا الى استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

 

فيما أوضح فريق المؤسسة، انهم بصدد بحث وتقييم البرامج المنفذة في مديريات الوادي والصحراء، وتحديد الاحتياجات المستقبلية مع السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية.

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