البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين بالسعودية بطائرة مسيرة مفخخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية مساء اليوم طائرة مفخخة دون طيار بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.



Advertisements

وجدد رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم مطالبته المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح، ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لميليشيا الحوثي الانقلابية وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وأعرب السلمي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.