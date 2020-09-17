أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

شاهد.. البحسني يزور موقع انفجار غلّاية البخار https://www.elyamnelaraby.com/501670/ الحوثي يوقف خدمات الاتصالات والإنترنت https://www.elyamnelaraby.com/501677/ أكاديمي بجامعة عدن يكشف لليمن العربي مخرج النجاه لليمن واليمنيين من الأزمة والوضع الراهن (حوار) https://www.elyamnelaraby.com/501683/ المشتركة تحبط محاولتي تسلل بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/501693/ 21 طن مساعدات غذائية إماراتية لأهالي حضرموت Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/501717 البحسني يوجه باعتماد انجاز وسفلتة خطّي سير وسط مدينة شحير.. صور https://www.elyamnelaraby.com/501721/ التحالف يدمر مسيرة حوثية "مفخخة" باتجاه السعودية https://www.elyamnelaraby.com/501726/ فرق المشتركة تفكك شبكات الألغام الحوثية غرب حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/501729/ محافظ شبوة يوقع اتفاقية استكمال مشروع بناء 5 قاعات بكلية المجتمع https://www.elyamnelaraby.com/501733/ شاهد.. البحسني يتفقد سير التجهيزات النهائية بمتحف المكلا بالقصر السلطاني تمهيداً لافتتاحه https://www.elyamnelaraby.com/501746/

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