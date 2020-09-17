شاهد بالفيديو : حالة الرعب والخوف تصيب الحوثيون في الذي في جبهات القتال والباقين في منازلهم

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عدن - ياسمين التهامي - تسببت المعارك الأخيرة بحالة من الرعب والخوف لدى جماعة الحوثي وعناصرها المتواجدين في الجبهات أو الباقين في منازلهم. وأظهر مقطع فيديو مصور حالة الرعب والخوف التي وصلت إليها جماعة الحوثي جراء الضربات القوية للجيش الوطني والتي تسببت في مقتل المئات من عناصر الحوثيون خلال أيام. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : القاتل الرئيسي والمسؤول عن قطع الوريد .. ظهور مجرم جديد في قضية الأغبري لم تكشف عنه السلطات الأمنية .. فيديو يظهر لحظة تقطع وريد المغدور شاهد : أول ظهور بالصوت والصورة للفنانة العمانية فخرية خميس بعد إصابتها بكورونا والسرطان .. فيديو أبكت فيه جميع العمانيين شاهد بالصور : جثث الحوثيون مترامية في شعاب رحبة في مأرب بعد معارك عنيفة استمرات من الليل حتى الصباح شاهد بالفيديو : لحظة الهجوم على سيارة السجن الذي فيها قتلة الشهيد الأغبري بعد خروجهم من المحكمة “تمرين إباحي”! .. الفاشينيستا السعودية مودل روز تعلّم متابعيها كيف تحافظ على مؤخرتها!! شاهدوا : اول تصريح الممثلة الشهيرة دانا جبر .. بعد التسريبات الاباحية لها (فيديو) شاهد : فضيحة مدويةلـ’’ملكة جمال العراق‘‘ بصحبة رئيس الموساد داخل البيت الأبيض Advertisements طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟ وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل) ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد ويظهر الفيديو أحد أطقم جماعة الحوثي وعليه عناصر مسسلحة وقعوا في كمين محكم لأبطال الجيش الوطني الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب والخوف لدى عناصر الحوثي. وبحسب الفيديو فإن عناصر جماعة الحوثي ونظرا لخوفهم الشديد تقافزوا من على الطقم أثناء مروره فور سماعهم رصاص أبطال الجيش الوطني. وانتشر افراد جماعة الحوثي في اتجاهات مختلفة تاركين الطقم في محاولة لانقاذ أنفسهم وايجاد مخرج أمن للهرب. وليست هذه المرة الأولى التي تصاب فيها جماعة الحوثي بالارباك والخوف غير أن هذه المرة وثقت العدسات لحظة مخالفة لما تروج له جماعة الحوثيعن نفسها.

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