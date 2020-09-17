شكرا لمتابعة خبر عن عالم سعودي يعطي اليهود الضوء الأخضر لمهاجمة الرسول الأعظم بوصفة كان عدوانيا لليهود، وان اليهود لهم تاريخ عظيم في شبة الجزيرة خصوصا في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الصحفي الفلسطيني ’’جمال الريان‘‘ النظام السعودي، بوصفه يعطي الضوء الأخضر لمهاجمة الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم واعتباره عدوا للسامية وعدوانيا ضد اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة والجزيرة العربية.

جاء ذلك بعد نشر عالم سعودي مقال له على موقع أخبار إسرائيل (En):قال فيه :

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فيما تم الترحيب به باعتباره حدثًا’’ غير مسبوق ‘‘، نشر باحث سعودي مقال في مجلة إسرائيلية - بالعبرية.

يهدف المقال إلى تصحيح ما يسميه مؤلفه الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الغبان ، رئيس قسم لغات وحضارات الشرق الأدنى والدراسات العبرية بقسم اللغات الحديثة والترجمة بجامعة الملك سعود بالرياض ، `` المفاهيم الخاطئة الخاطئة عن أصول الإسلام و فهم مشوه للمخطوطات التي كتبها النبي محمد ... كتب الغبان أن مؤسس الإسلام لم يصطدم باليهود على أسس دينية ، بل على أساس السياسة فقط .

في حين أنه من الجيد بالتأكيد أن نسمع عن علماء عرب يتعلمون اللغة العبرية، ويعلمونها للآخرين (ربما لأسباب جيدة وغير جيدة) ، وأكثر من ذلك ، فإن تقييم الغبان يبدو وكأنه تبرئة من الجهاد الفعلي الذي شن ضد المدينة المنورة.

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(ثاني أقدس مدينة في الإسلام) المؤسسون - اليهود - الذين فروا من الحروب الرومانية السابقة من أجل استقلالهم في يهودا والفرار إلى شبه الجزيرة العربية المجاورة بحثًا عن ملجأ.

لليهود تاريخ طويل في شبه الجزيرة العربية قبل ولادة محمد في القرن السابع الميلادي

كان لليمن العديد من الملوك اليهود في القرون التي سبقت عصر محمد ، وقبل أكثر من ألف عام ، كانت ملكة سبا ، التي زارت الملك سليمان ، كما تقول الأساطير ، تزوجته ، وحكمت جنوب شبه الجزيرة العربية وإثيوبيا أيضًا.

يزعم الأستاذ السعودي أن مشاكل محمد مع يهود المدينة نشأت فقط من مخاوف سياسية.

المشكلة هي أن أي طالب في الإسلام يعلم أن محمدًا كان سياسيًا بقدر ما كان زعيمًا دينيًا - وأولئك الذين عارضوه ، في أي من هاتين الفئتين ، غالبًا ما ينتهي بهم الأمر بقطع رؤوسهم أو استعبادهم.

أثناء هروب محمد ( الهجرة ) من أعدائه الوثنيين السابقين في مكة إلى واحة نخيل التمر التي أسسها قبل قرون من قبل اليهود الفارين من الحروب الرومانية في يهودا ، كان محمد على اتصال وثيق مع الأخير ومعتقداتهم الدينية الفريدة.

إبراهيم ، وجدي ، وأورشليم ، وإسحاق ، وإسماعيل ، وموسى ، والملاك جبرائيل ، ومعبد (سليمان) ، والجبل ، والخليل ، وما إلى ذلك ، لم يكن لها أي معنى على الإطلاق للعرب الوثنيين.

بينما كان هناك أيضًا بعض الاتصالات مع المسيحيين ، فليس من قبيل الصدفة أن يبدو القرآن في الإسلام وكأنه نسخة مُعرَّبة منقحة من الكتاب المقدس العبري.

لم يلاحظ ذلك عدد قليل من العلماء القدامى والحديثين المشهورين.

بعد إقامة محمد مع يهود المدينة المنورة (كان هناك عرب وثنيون يعيشون هناك أيضًا) ، كان محمد يعبد أتباعه في مواجهة القدس ( القبلة ).

بينما يزعم العرب - المسلمون أن محمد تعلم كل هذا من خلال محادثات شخصية مع الملاك جبرائيل ( الكتاب المقدس العبري ) ، "ربما" لليهود أنفسهم أيضًا دور ما في تنويره الديني. مرة أخرى ، تحدث المؤرخون العرب القدامى والحديثون منذ فترة طويلة عن هذا الارتباط.

جلال الدين ، كمثال واحد فقط ، جاء على الفور وذكر أن السبب الوحيد لتكريم محمد للقدس هو كسب دعم يهود المدينة المنورة. جلال الدين ، كمثال واحد فقط ، جاء على الفور وذكر أن السبب الوحيد لتكريم محمد للقدس هو كسب دعم يهود المدينة المنورة.

عندما رفضوا الاعتراف به كخاتم الأنبياء وقبول قيادته الدنيوية وما إلى ذلك ، قطع رأس رجالهم ( يبدو مألوفًا ؟) ، واستعبد نسائهم وأطفالهم.

ثم قام نبي الإسلام بتغيير القبلة إلى الكعبة. لم يمض وقت طويل حتى جعل شبه الجزيرة العربية - باستثناء اليمن - جودينرين .

ملاحظة : من بين جميع الأماكن في العالم ، كان جبل الهيكل لليهود في القدس لليهود ( المدينة بأكملها ، "صهيون" ، التي يعتبرها اليهود مكانًا مقدسًا منذ حوالي 3000 عام ، ولد ديفيد في بيت لحم ، توج ملكًا على إسرائيل في الخليل ، إلخ - اشتراه من اليبوسيين ) الذي سمي بموقع رحلة محمد المزعومة إلى الجنة على حصانه المجنح برأس امرأة ، البراق.

هذا هو أساس مطالبة المسلمين بالقدس - إلى جانب غزوهم واستعمارهم واستيطانهم لها وأرض إسرائيل من قبل خلفاء محمد الإمبراطوريين - الخليفة ، الذين خرجوا من شبه الجزيرة العربية وغزوا العديد من الأراضي والشعوب في جميع الاتجاهات.

بما أن هذا الموضوع هو إلى حد كبير "بطاطا ساخنة" ، تذكر أيضًا أنه لم تكن هناك إمبراطورية عربية - إسلامية محتلة جعلت من القدس عاصمتها على الإطلاق ، ولم تكن هناك دولة مستقلة أو كيان آخر موجود في أرض اليهود بعد الفتح الروماني الأخير ليهودا عام 135 CE في أعقاب ثورة اليهود الكبرى الثانية من أجل الحرية.

كان ذلك عندما حاول الإمبراطور هادريان إنهاء آمال اليهود في الاستقلال بشكل نهائي ، وأطلق عليه اسم يهودا على اسم أعداء اليهود القدامى والتاريخيين المعروفين ، "شعب البحر" الغازي من الجزر اليونانية حول جزيرة كريت ... الفلسطينيون : سوريا فلسطين - " فلسطين".

في حين أنه من التعلم الجيد أن العلماء العرب يتعلمون اللغة العبرية (ونأمل أن يكون هناك بعض التاريخ اليهودي ذي الصلة أيضًا أثناء تواجدهم فيه) ، إلا أنني لن أحبس أنفاسي في انتظار تعليم طلابهم ما قرأته للتو - كلها موثقة بشكل صحيح من قبل كبار المؤرخين الرومان القدماء أنفسهم.