شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون حارس الملوك اللواء "عبدالعزيز الفغم" الذي قُتل العام الماضي في السعودية .. شاهدو الفيديو الجديد الذي تم نشره اليوم وال... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو للحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز المرحوم اللواء عبدالعزيز الفغم.

واحتوى الفيديو المتداول على لقطات متنوعة من مراحل حياة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم.

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وكان الفغم قد قُتل بنيران أطلقها صديقه، خلال زيارة لمنزل صديقه في جدة في سبتمبر/ أيلول 2019، وفقا لبيان صادر عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة، قال فيه: "في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي / عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي / ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم رحمه الله".

وأضاف المتحدث أن إطلاق النار "أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره".

واردف: "أسفر ذلك عن الآتي: 1 - مقتل الجاني على يد قوات الأمن.. 2 - استشهاد اللواء / عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني.. 3 - إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية. والله ولي التوفيق".



ومؤخراً بثت قناة MBC برنامج حول ماضيه وكيف لفت نظر الملوك، كما استعرض البرنامج صورا لم تنشر من قبل للواء في الحرس الملكي السعودي، عبدالعزيز الفغم، من طفولته وشهادات لعدد من زملاء وأساتذة بالإضافة إلى عدد من المقولات التي سمع أنه يرددها مرارا.