شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية: تسريب فيديو صادم لمواطن وهو يهين موظفة سعودية في أحد المراكز التجارية.. وموجة غضب واسعة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعل مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، غضب السعوديين، بعدما ظهر فيه مواطن يسيء لموظفة سعودية داخل أحد مراكز التسوق المحلية.

ويظهر الفيديو المتداول بكثافة في مواقع التواصل مواطنا، وهو "يهين" موظفة سعودية تعمل محاسبة بالمركز، عقب مشاجرة جرت بينهما دون أن تعرف الأسباب.

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واستنكر مغردون عبر هاشتاغ #مواطن_يسيء_لموظفة_سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث، وتصدر الهاشتاغ قائمة الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالسعودية.

ورفض المدونون ما فعله المواطن من صراخ وعصبية ثم إلقاء الأغراض على الأرض وبوجه الموظفة، معتبرين ما حدث أنه أمر غير مقبول.

فيما تقدم عدد منهم بشكاوى إلى الجهات المعنية من بينها وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ووزارة الموارد البشرية كي يتم التحقيق في الواقعة والوقوف على سبب إهانة المواطن للموظفة السعودية.

المصدر: وكالات