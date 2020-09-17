شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تنبيه هام لجميع المقيمين : السعودية تحدد نوع المركبة المسموح امتلاكها للاجانب ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف المرور السعودي عن نوع السيارة التي يجوز لغير السعوديين امتلاكها أثناء إقامتهم في المملكة.



وقال المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس:

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تنص المادة التاسعة فقرة 3 من نظام المرور على أنه يجوز لغير السعوديين امتلاك المركبات الخصوصي فقط.

وحذرت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق السائقين والسائقات من استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

وأوضحت إدارة المرور، أن هذه مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٥)، تشمل غرامة مالية 1000- 2000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

وأكدت على ضرورة الالتزام بقواعد وقوانين المرور؛ وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.