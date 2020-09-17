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صنعاء - ياسمين الخيامي - الأجهزة الأمنية بصنعاء تعتقل طرف جديد في قضية قتل ”عبدالله الاغبري”.. ومصادر تكشف عن هويته

أفادت مصادر حقوقية وإعلامية، بأن الأجهزة الأمنية بصنعاء قد اعتقلت طرف جديد في قضية القتل الوحشي للمغدور به عبدالله الأغبري. وبحسب المصادر فإن النيابة العامة بصنعاء ارسلت اربعة اطقم لاعتقال المقاول الذي دل عبدالله الأغبري للعمل في محلات السباعي. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: طفلة يمنية من هذه المحافظة توجه هذه الاتهامات للرئيس هادي ..وتبكي بحرقة على الهواء( فيديو ) 10 استخدامات مفيدة لـ ” الفازلين” ..تعرف عليها لتستفيد منها السفير الامريكي يكشف عن شخصية قيادية بارزة بديلا للرئيس ( صورة + الاسم ) مواجهة بين حمار وضبع مفترس حاول افتراسه..شاد كيف انتهت المواجهة ( فيديو) احذر:.. لا تمضغ اللبان أكثر من 10 دقائق فتصاب بهذه الأمراض الخطيرة..! Advertisements أول دولة عربية تطالب شعبها بحماية حساباتهم على الواتس اب وتقدم لهم الخطوات لذلك شاهد .. فيديو مسرب جديد يظهر القتله وهم يجبرون الضحية الأغبري على لبس ملابس جديدة - لماذا..! رئيس المجلس الرئاسي في الحكومة الشرعية يعلن رسميا استقالته من منصبه فيديو يُنشر لأول مرة.. للأغبري يظهر في غرفة أخرى بمحلات السباعي وعينه على الكاميرا..شاهد شاهد ظهور مجرم جديد في قضية الأغبري لم تكشف عنه السلطات الأمنية.. ”القاتل الرئيسي” والمسؤول عن قطع الوريد ..صور تحذير لكل مرأة يمنية ...سيتدمر جهازك التناسلي وتصابي بأمراض فتاكة بحال أستخدمتي هذا المنتج كثير الأستخدام عند النساء وأضافت، أنه تم اعتقال المقاول وإحالته للتحقيق لإستكمال إجراءات التحقيق في القضية ومعرفت دوافع واسباب الجريمة. وكانت الأجهزة الأمنية بصنعاء قد اعتقلت الخمسة المتهمين بتعذيب وقتل المغدور به "الأغبري" وتم إحالة القضية والمتهمين إلى المحكمة لإستكمال إجراءات التحقيق في القضية. وهزت قضية مقتل الشاب عبدالله الأغبري الرأي العام في اليمن، بعد تسريب مشاهد التعذيب التي تعرض لها المجني عليه لساعات طويلة من قبل الجناة. وشهدت عدة مناطق ومحافظات يمنية خلال الايام القليلة الماضية مظاهرات واسعة، تطالب بإعدام قتلة الاغبري بأسرع وقت ممكن.

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