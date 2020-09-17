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صنعاء - ياسمين الخيامي - رئيس المجلس الرئاسي في الحكومة الشرعية يعلن رسميا استقالته من منصبه

أعلن رئيس المجلس الرئاسى في حكومة الوفاق الليبية فايز السراج امس الأربعاء، عن استقالته من منصبه. وقال السراج في خطاب تليفزيونى مساء اليوم، "أعلن للجميع رغبتى الصادقة فى تسليم مهامى للسلطة التنفيذية القادمة فى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم". ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: طفلة يمنية من هذه المحافظة توجه هذه الاتهامات للرئيس هادي ..وتبكي بحرقة على الهواء( فيديو ) 10 استخدامات مفيدة لـ ” الفازلين” ..تعرف عليها لتستفيد منها السفير الامريكي يكشف عن شخصية قيادية بارزة بديلا للرئيس ( صورة + الاسم ) مواجهة بين حمار وضبع مفترس حاول افتراسه..شاد كيف انتهت المواجهة ( فيديو) Advertisements احذر:.. لا تمضغ اللبان أكثر من 10 دقائق فتصاب بهذه الأمراض الخطيرة..! أول دولة عربية تطالب شعبها بحماية حساباتهم على الواتس اب وتقدم لهم الخطوات لذلك شاهد .. فيديو مسرب جديد يظهر القتله وهم يجبرون الضحية الأغبري على لبس ملابس جديدة - لماذا..! رئيس المجلس الرئاسي في الحكومة الشرعية يعلن رسميا استقالته من منصبه فيديو يُنشر لأول مرة.. للأغبري يظهر في غرفة أخرى بمحلات السباعي وعينه على الكاميرا..شاهد شاهد ظهور مجرم جديد في قضية الأغبري لم تكشف عنه السلطات الأمنية.. ”القاتل الرئيسي” والمسؤول عن قطع الوريد ..صور تحذير لكل مرأة يمنية ...سيتدمر جهازك التناسلي وتصابي بأمراض فتاكة بحال أستخدمتي هذا المنتج كثير الأستخدام عند النساء

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