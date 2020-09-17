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صنعاء - ياسمين الخيامي - طفلة يمنية من هذه المحافظة توجه هذه الاتهامات للرئيس هادي ..وتبكي بحرقة على الهواء( فيديو )

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي باليمن، مقطع فيديو لطفلة يمنية تعاتب الرئيس عبدربه منصور هادي وتبكي على الهواء مباشرة. وعاتبت الطفلة تالا ست سنوات، الرئيس هادي، وحملته السبب في كل المآسي التي تحصل في اليمن، كونه الرئيس الشرعي والمسؤول عن الشعب بالكامل. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: طفلة يمنية من هذه المحافظة توجه هذه الاتهامات للرئيس هادي ..وتبكي بحرقة على الهواء( فيديو ) 10 استخدامات مفيدة لـ ” الفازلين” ..تعرف عليها لتستفيد منها السفير الامريكي يكشف عن شخصية قيادية بارزة بديلا للرئيس ( صورة + الاسم ) مواجهة بين حمار وضبع مفترس حاول افتراسه..شاد كيف انتهت المواجهة ( فيديو) احذر:.. لا تمضغ اللبان أكثر من 10 دقائق فتصاب بهذه الأمراض الخطيرة..! Advertisements أول دولة عربية تطالب شعبها بحماية حساباتهم على الواتس اب وتقدم لهم الخطوات لذلك شاهد .. فيديو مسرب جديد يظهر القتله وهم يجبرون الضحية الأغبري على لبس ملابس جديدة - لماذا..! رئيس المجلس الرئاسي في الحكومة الشرعية يعلن رسميا استقالته من منصبه فيديو يُنشر لأول مرة.. للأغبري يظهر في غرفة أخرى بمحلات السباعي وعينه على الكاميرا..شاهد شاهد ظهور مجرم جديد في قضية الأغبري لم تكشف عنه السلطات الأمنية.. ”القاتل الرئيسي” والمسؤول عن قطع الوريد ..صور تحذير لكل مرأة يمنية ...سيتدمر جهازك التناسلي وتصابي بأمراض فتاكة بحال أستخدمتي هذا المنتج كثير الأستخدام عند النساء وقالت الطفلة، إن القتل والتشريد والمجاعة التي يتعرض لها اليمنيين بسبب الرئيس هادي، الذي لم يحرك سكانا تجاه المآسي والمعاناة التي يعشها المواطنين. واختتمت الطفلة رسالة عتبها لرئيس هادي بالقول؛ "الله لا سامحك.. أنت السبب في كل ما يحصل باليمن".



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