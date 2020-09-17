خلال 45 يوماً.. محافظ شبوة يوقع اتفاقية استكمال مشروع بناء 5 قاعات بكلية المجتمع

وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الخميس، اتفاقية استكمال مشروع بناء خمس قاعات دراسية بكلية المجتمع بالمحافظة، بتكلفة سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفا ومائتان وثلاثة وثمانون ريالاً.

وتقضي الاتفاقية على انجاز المشروع خلال خمسة وأربعون يوماً من تاريخه(وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ).

وأكد المحافظ على أهمية المشروع للكلية الوليدة في المحافظة وحاجتها في ظل تزايد إقبال الطلاب..منوها بمواصلة الاهتمام بهذا الصرح التعليمي الجديد بالمحافظة والعمل على تطوير رسالتها المهنية والأكاديمية.

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من جانبه أكد عميد الكلية الدكتور محسن باحاج، مواكبة استكمال مشروع بناء وتجهيز القاعات مع افتتاح أربعة أقسام جديدة بالكلية للعام الجامعي الجديد..

وأوضح بأنها تتمثل في دراسة طب الطوارئ وبرمجة الحاسوب والمحاسبة وهندسة تبريد وتكييف.

وتشهد محافظة شبوة الواقعة جنوبي اليمن حراكا ونشاطا تنمويا غير مسبوق، إذ يعمل المحافظ بشكل لافت على تطوير القطاعات الخدمية.