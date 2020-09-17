شكرا لبحثكم عن خبر اختتام دورة المهارات الأساسية لمعلمات الصم والبكم بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - / رانيا الحمادي/ بحضور المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الاستاذ محمد قايد الشاعري، اختتمت جمعية رعاية وتاهيل الصم والبكم صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية لتأهيل المعلمات حول "المهارات الأساسية لرياض الاطفال في كيفية نهج القرءاة"، والتي استمرت لمدة أسبوع كاملا في مقر الجمعية. Advertisements واشاد الشاعري بالجهود المبذولة لإنجاح هذه الدوره التدريبيه وأهميتها لتقديم الخدمات التعليميه الافضل لذوي الاحتياجات الخاصه منها شريحه الصم وتحسين مستوياتهم التعليمية . وأشار الشاعري بأن الصندوق سوف يقوم بتقديم خدمات تعليميه وصحيه لذوي الاحتياجات الخاصه في جميع المجالات وتوفير كل المستلزمات الصحيه والتعليميه والمستلزمات العلاجيه والادوات الصحيه وتحسينها عن الاعوام السابقه بشتى المجالات. وفي الختام قام الشاعري بتوزيع الشهادات التقديرية للمشاركات في الدورة.

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