شكرا لبحثكم عن خبر في مشروعها الأول: مبادرة "عدن أم المساكين" توزع معونات غذائية للأسر الفقيرة والمتضررة في كريتر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عـــدن – خـــاص / عاد نعمان

تواصل مبادرة "عدن أم المساكين" الإنسانية الخيرية، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توزيع السلل الغذائية، على الأسر الأشد فقرًا والمتضررة من الكوارث الأخيرة في محافظة عدن.

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تستهدف المبادرة في المرحلة الأولى من المشروع، ما يقارب 50 أسرة في مناطق وأحياء مختلفة من مديرية كريتر، من الفئة المجتمعية الأشد فقرًا، وكذا التي تضررت جراء الكوارث التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

تسعى المبادرة بتوزيع المعونات الغذائية، إلى الإسهام في تلبية احتياجات الشرائح المجتمعية الأكثر ضعفًا، للتخفيف من المعاناة العامة، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

تنفذ المبادرة المشروع بإمكانات ذاتية، ومساعدة كوادر شابة تطوعية، وتعتزم خلال الفترة القادمة إستهداف مديريات أخرى، كما تتطلع إلى إقامة دورات تدريبية في مجال التمكين الاقتصادي لنساء متعثرات إجتماعيًا.

تأسست المبادرة مطلع شهر سبتمبر 2020، وتضم في عضويتها مجموعة من شباب محافظة عدن داخل وخارج البلاد، وتسعى بأنشطتها ومشاريعها إلى الإستجابة للاحتياجات الأساسية للمجتمع المحلي في محافظة عدن.