شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التعاون الإسلامي تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبرت منظمة التعاون الإسلامي ،عن إدانتها لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط السعودية.



وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) "ان منظمة التعاون الاسلامي تدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية".

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