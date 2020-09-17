شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يوقع اتفاقية استكمال مشروع بناء 5 قاعات بكلية المجتمع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم، مع مكتب الوسيط للمقاولات، اتفاقية استكمال مشروع بناء خمس قاعات دراسية بكلية المجتمع بالمحافظة، بتكلفة سبعة وعشرون مليون وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفا ومائتان وثلاثة وثمانون ريالاً.

Advertisements وتقضي الاتفاقية على انجاز المشروع خلال خمسة وأربعون يوماً من تاريخه. وأكد المحافظ على أهمية المشروع للكلية الوليدة في المحافظة وحاجتها في ظل تزايد إقبال الطلاب..منوها بمواصلة الإهتمام بهذا الصرح التعليمي الجديد بالمحافظة والعمل على تطوير رسالتها المهنية والأكاديمية. من جانبه أكد عميد الكلية الدكتور محسن باحاج ، مواكبة استكمال مشروع بناء وتجهيز القاعات مع افتتاح أربعة أقسام جديدة بالكلية للعام الجامعي الجديد..موضحاً بأنها تتمثل في دراسة طب الطوارئ وبرمجة الحاسوب والمحاسبة وهندسة تبريد وتكييف.

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