شكرا لمتابعة خبر عن بعد 24 ساعة من حادثة قتل أسرة كاملة في العاصمة الموقتة عدن تعرف على دوافع الجريمة التي هزت مدينة التواهي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحفظت الاجهزة الامنية عن الادلاء بأي معلومات عن الجريمة التي هزت مدينة التواهي الاربعاء ، رغم مضي 24 ساعة عن الحادثة ، الا ان بعض القريبين من مكان الجريمة قالوا ان المتهم عبده وهيب يدعي ’’الجنان‘‘ وإختلاق المشاكل وقد سبق تهديد عمته بالقتل مالم تترك له المنزل.

وافادوا ان المتهم شوهد ظهر يوم الاربعاء بعد ارتكابه الجريمة فارا بسلاحه الآلي نحو الجبل.

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وكشفوا ان أهل الزوج القتيل قدموا ليلة امس من شبوة الى عدن تقلهم سيارتين ’’شاص‘‘وبكامل أسلحتهم فور علمهم بمقتل شقيقهم واسرته ، ملوحين بأخذ الثار لهم ، ما لم يتم سرعة تحريك ملف القضية.

حيث قاموا اليوم بإلقاء القبض على المتهم عبده وهيب ’’30‘‘ عاما في منطقة الشظيف مديرية تبن وتسليمه للأجهزة الأمنية في مديرية الحوطة محافظة لحج جنوبي اليمن..