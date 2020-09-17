شكرا لمتابعة خبر عن التحالف : يعلن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية يوم الخميس، عن اعتراض وتدمير طائرة “درون” محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون نحو الأراضي السعودية، وذلك بعد أسبوع من توقف الهجمات الحوثية.

وقال المُتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة).

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وأضاف أن هذه الطائرة “أطلقتها جماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط”.

ومنذ نحو أسبوع توقفت الهجمات الحوثية على المملكة، بعد غارات ليلية شنتها مقاتلات التحالف على مواقع مفترضة لجماعة الحوثي في صنعاء خلال ثلاثة أيام مطلع الأسبوع الجاري، بعد نحو عام من توقف الغارات عن العاصمة يعزى لتفاهمات بين الجانبين كانت تجري في مسقط.

جاءت هذه الغارات عقب إعلان التحالف، يوم الخميس الماضي، عن اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي، فيما قال الحوثيون إنهم قصفوا أهدافا عسكرية في الرياض بصاروخ باليستي و4 طائرات.