شكرا لمتابعة خبر عن أمن لحج يلقي القبض على ”سفاح التواهي” الذي قتل أسرة كاملة .. تفاصيل جديدة حول القضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة الحوطة، محافظة لحج ، اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020م، القبض على سفاح التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، الذي ارتكب مجزرة بحق أسرة كاملة، وفقا لمصدر أمني.

وذكر المصدر لـ " الخليج 365 "، أن "سفاح التواهي"، هو جندي يتبع القيادي الجنوبي امام النوبي، و قام بقتل عمته أخت والده وزوجها وابنتهما الطفلة.

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وأرجع المصدر سبب الجريمة، إلى أن الجاني يريد إخراج عمته وزوجها من المنزل لكونه يريد أن يتزوج .

والمتهم، 28 عاماً، من سكان مديرية التواهي، اعترف في التحقيقات الأولية بجريمته.

وأكد أمن لحج البدء بالترتيبات لإحالته إلى الجهات الأمنية بمحافظة عدن.

وتورط المتهم في مجزرة بشعة، الأربعاء، راح ضحيتها أسرة من ثلاثة أفراد في حي الروضة، قبل أن يهرب.

*المشهد اليمني