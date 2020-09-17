شكرا لمتابعة خبر عن التحالف” يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيين بعد ساعات من توقيع اتفاقيات مشتركة مع الأمم المتحدة لدعم اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دمرت قوات التحالف العربي، مساء اليوم الخميس، طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقتها جماعة الحوثي صوب المملكة العربية السعودية.

وأعلن المُتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة الحوثي صوب مدينة خميس مشيط.

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وأكد أن جماعة الحوثي، تواصل استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك بعد ساعات من توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي، ثلاث اتفاقيات مشتركة مع الأمم المتحدة، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2020 م.

وقع الاتفاقية الأولى مع برنامج الغذاء العالمي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن البرنامج المدير التنفيذي السيد ديفيد بيزلي، وتشمل الاتفاقية تقديم مبلغ 138 مليون دولار أمريكي لشراء شحنات من المواد غذائية وتوزيعها على 8 ملايين و 900 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع المحافظات اليمنية.

ووقع الربيعة الاتفاقية الثانية مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد بن سالم المنظري وتشمل الاتفاقية تغطية الجانب الصحي ومشروعات الإصحاح البيئي ومكافحة فيروس كورونا المستجد ومشروعات مكافحة سوء التغذية في اليمن ، بقيمة إجمالية تبلغ 46 مليون دولار أمريكي.

فيما شملت الاتفاقية الثالثة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مشروعين، الأول دعم الإيواء، وإدارة المواقع، وتوفير المواد غير الغذائية للأسر النازحة و العائدين، والمجتمعات المضيفة الأكثر ضعفًا في اليمن، والثاني مشروع دعم الاستجابة الصحية للاجئين و النازحين خلال جائحة كورونا، بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار أمريكي.

وأكد الدكتور عبدالله الربيعة أن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وأن المملكة تعد أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن ، مشيراً إلى أن الدعم شمل جميع المجالات وساعد الأمم المتحدة ووكالاتها في توفير سبل العيش الكريم.

وأفاد أن الاتفاقيات الموقعة اليوم مع هذه المنظمات الأممية ستسهم في دعم القطاعات الصحية والغذائية والإصحاح البيئي وتوفير الخدمات المثلى للاجئين اليمنيين في مختلف بيئات اللجوء؛ وذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم اليمن وشعبه بمختلف المجالات وفقاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.