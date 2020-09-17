شكرا لمتابعة خبر عن هجوم على “أصالة” بعد طرح أغنيتها الجديدة .. وهاشتاق “#أصالة_أخرسي” يتصدر تويتر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنَّ مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هجومًا على المطربة السورية أصالة نصري، بعد طرح أغنيتها الجديدة “ رفقا”، وذلك ضمن ألبومها الخليجي الجديد.

وتصدر هاشتاق “#أصالة_أخرسي” تريند تويتر، وذلك بعد أن سادت حالة من الجدل بين المغردينن بسبب احتواء الأغنية على بعض الكلمات من أحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم).

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وتتحدث الأغنية عن أن النساء ضعيفات ويجب الاعتناء بهن وفقًا لوصية النبي محمد، إلا أن مغردات لم يعجبهن فكرة الأغنية التي قد تكون مدخلًا للرجال للاعتداء عليهن.

ردود المغردين

وقالت مغردة داخل الهاشتاق؛ ردًا على أغنية “أصالة”: “#أصاله_أخرسي تعلمي يا أصالة هذه هي الكلمات اللي مفروض تتغنى مو ضعيفات”.

وعلقت أخرى: “سلامااااات حاطه حديث الرسول أغنية خير إن شاء الله وأنتم يالنسويات تركتوا إنها حطت حديث الرسول أغنية وتهاوشون عشان قالت ضعفاء !!!!! #أصالة_أخرسي”.

ودافعت أخرى عن المطربة بقولها: “لااا تكونون أغبياااء الأغنية دعوة لمعاملة النساء معامله بالحسنى ولمكانتهم، عاادي جدًا والضعف له معنى الرقة (رفقًا بالقوارير) ماهو الهوان والذلة أمام الرجل افهموو بس إنتم للأسف صايرين غير منطقيين وبلا وعي #أصالة_أخرسي”.