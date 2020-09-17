شكرا لمتابعة خبر عن فيديو أول ظهور للفنانة فخرية خميس بعد إصابتها بالسرطان وتكشف عن تطورات حالتها الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة العمانية فخرية خميس، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان وكورونا، موضحة أنه تم تأجيل البدء في جلسات الكيماوي بسبب التهاب صدرها، مشيرة إلى أن الأطباء خافوا من أن يؤثر ذلك على مناعتها.

وقالت فخرية عبر مقطع فيديو لها عبر “إنستغرام”: “مساكم الله بالخير. مساكم شفاء وسعادة وتوفيق .. جزاكم الله خير أحبتي الكرام والناس الطيبين اللي وحدوا الدعاء لشفائي”.

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وأضافت :”أنا من يومين بس في المستشفى وكان مفروض ابدأ كيماوي لكن عشان صدري ملتهب خافوا على المناعة.. فإن شاء الله كلها أسبوع بإذن الله وأبدأ بالكيماوي.. دعواتكم بعد راسي أحبكم جزاكم الله كل خير والله يشفيني ويشفي كل مريض.. انتبهوا على حالكم وعلى صحتكم أحبكم فالله”.

واختتمت حديثها، قائلة :”حاليا في المستشفى السلطاني قسم العزل “كوفيد 19″.. شكرا لكل من تواصل معي في ميزان حسناتكم.. لا أستطيع الرد ما أمسك التلفون على طول صعب والله يرهقني الرد على الواتساب.. شكرا لتواصلكم مع الأهل هم أولى بتوصيل المعلومة الصحيحة من غير قصور على الباقي”.

وكانت الفنانة العمانية فخرية خميس، صدمت جمهورها بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، بالتزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان.

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