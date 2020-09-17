شكرا لبحثكم عن خبر وفاة طيار جنوبي معتصم أمام بوابة التحالف العربي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي معصتم في مخيم اعتصام الجيش الجنوبي امام بوابة التحالف العربي في البريقا . Advertisements وتوفي العقيد طيار عبد العزيز الصبيحي (الدامر) بسبب بنوبة قلبية المت به وهو في مخيم الاعتصام . يذكر ان اعداد غفيرة من كوادر الجيش الجنوبي يقيمون مخيم اعتصام امام بوابة التحالف العربي في البريقا للمطالبة بدفع رواتبهم المتاخرة منذ اشهر .

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