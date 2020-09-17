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فرق المشتركة تفكك شبكات الألغام الحوثية غرب حيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

فرق المشتركة تفكك شبكات الألغام الحوثية غرب حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

فككت الفِرَق الهندسية التابعة للقوات القوات المشتركة شبكات من الألغام والعبوات الناسفة المتفجرات؛ التي زرعتها المليشيات الحوثية غرب مدينة حيس، بمحافظة الحديدة، في أثناء عملية مسح ميداني قامت بها الفِرَق الهندسية للقرى الواقعة غرب المدينة.

 

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وأوضح مصدر في الفريق الهندسي أن عملية المسح والتطهير قام بها الفريق الهندسي التابع للوائيين: السابع والحادي عشر عمالقة، وطهروا قرى وأودية كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية في وقت سابق قبل دحرها وتحرير مدينة حيس.

 

وأكد المصدر الهندسي، أن الفريق الهندسي فكك وانتزع شبكات واسعة من الألغام والعبوات الناسفة المتفجرة، من بينها رؤوس صاروخية اكتُشفت في منازل الأهالي الذين هجّرتهم المليشيات منها قسرًا، وكذلك في الطرق الفرعية.

 

وتواصل الفرق الهندسية للقوات المشتركة جهودها الحثيثة بتفكيك ألغام ومخلفات المليشيات الحوثية التي زرعتها في القرى والأحياء السكنية والطرقات العامة والفرعية بالساحل الغربي، وخلفت الآف الضحايا المدنيين

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