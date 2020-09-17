التحالف يدمر مسيرة حوثية "مفخخة" باتجاه السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

وقال المُتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بمدينة خميس مشيط". Advertisements ورغم التحذيرات الدولية، تعمل مليشيا الحوثي على انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، والتجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين. وتعهدت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، في ظل التجاوزات اللاأخلاقية من الحوثيين.

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