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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يوجه باعتماد انجاز وسفلتة خطّي سير وسط مدينة شحير.. صور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، باعتماد انجاز وسفلتة خطّي سير وسط مدينة شحير.
جاء ذلك خلال زيارته للمدينة صباح اليوم، ولقائه مشائخ وأعيان وأبناء المدينة، وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي نتاجاً للقائه مؤخراً بأعيان المدينة الذين بحث معهم الاحتياجات الملحة وأهمها توسعة الطريق وسط المدينة.
ووجه المحافظ مكتب الأشغال العامة والطرق بانجاز الدراسات الفنية لهذا المشروع، ومعالجة أوضاع المباني القديمة وسط الطريق، وعرضه على لجنة المناقصات لسرعة الرفع بمناقصة للمشروع الذي سيخدم أهالي المدينة وسيخفّف الازدحام وسط المدينة.
رافق المحافظ، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ومدير عام الاشغال العامة والطرق د. محمد باخلعة، ومدير عام الطرق والجسور طه باحيدرة، ومستشار المحافظة الشيخ عبدالله بامشموس، ومستشار المحافظ عمر الحيقي.
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