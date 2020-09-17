محافظ حضرموت يقوم بزيارة لمديرية الشحر 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم ، بزيارة لمديرية الشحر، اطلع خلالها على ما تم انجازه في طريق الشحر – المعدي – وادي عرف، الممتد الى منطقة الأدواس والرابط بين ساحل ووادي حضرموت بطول 76 كيلومتر.



وتفقد المحافظ أعمال الردم في الطريق وانجاز العبّارات، موجهاً المقاول بسرعة انجاز "عقبة المعدي" وتعجيل العمل في الطريق وفقاً للمواصفات الفنية.

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ووجه المحافظ مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت بمراقبة العمل في المشروع، والتعجيل بدفة الانجاز، ومعالجة أي معوقات تعترض استكمال المشروع.

والتقى محافظ المحافظ في منطقة "المضابي" مشائخ وأعيان منطقتي "المعدي والمضابي" والمناطق المجاورة لها، مستمعاً الى همومهم واحتياجاتهم وأبرزها مشروع الطريق.

وأكد المحافظ اهتمامه بهذا الطريق الحيوي والتاريخي بوصفه الطريق الأول الرابط بين مدن ومناطق ساحل حضرموت بمدن الهضبة والوادي والصحراء، كما أنه يكتسب أهمية في اختصار المسافة، وخدمة المناطق الواقعة على الطريق وتسهيل تنقّل مواطنيها الى مختلف المديريات.

رافق المحافظ، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ومدير عام الاشغال العامة والطرق د. محمد باخلعة، ومدير عام الطرق والجسور طه باحيدرة، ومدير هيئة الآثار والمتحف رياض باكرموم، ومستشار المحافظة الشيخ عبدالله بامشموس، ومستشار المحافظ عمر الحيقي، وقائد لواء حضرموت العميد غيثان البحسني.