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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 21 طن مساعدات غذائية إماراتية لأهالي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
واصلت دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت.
يأتي ذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً معيشية صعبة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
ووزعت الهيئة 500 سلة غذائية تزن 21 طناً و400 كيلوجرام من المساعدات الغذائية استفاد منها 2500 فرد من الأسر غير القادرة بمنطقتي تبالة وزغفة بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت.
وأعرب الأهالي عقب تسلمهم المواد الإغاثية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلى جانب جهود الإغاثة المتواصلة لأبناء حضرموت.
وبلغ عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 نحو 31.910 سلال غذائية تزن 2483 طناً، و328 كيلوجراماً استفاد منها 150 ألفاً و550 فرداً من الأسر غير القادرة في محافظة حضرموت.
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