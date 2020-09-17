شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي على أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي، اليوم الخميس، الأحياء السكنية في مركز مدينة حيس، جنوب الحديدة، غرب اليمن.



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وأضافت مصادر عسكرية، أن مليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في مركز المدينة بالأسلحة الرشاشة، وخلّف ذلك الخوف والهلع للمواطنين.

وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة، مما ينتج عنها سقوط الآف المدنيين الأبرياء، منذ انطلاق الهدنة الأممية.