شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات لصور جديدة تظهر العصابة الإجرامية وهي تشنق الشهيد "عبدالله الأغبري".. شاهد(صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسريبات لصور جديدة تظهر العصابة الإجرامية وهي تشنق الشهيد "عبدالله الأغبري".. شاهد(صور)

لاتزال تسريبات مقتل الشاب "عبدالله الاغبري" تتوالى حيث نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة تظهر أحد أفراد العصابة الإجرامية وهو يلف حبل بيديه بشكل دائري ثم يتجه نحو الضحية ويقوم بوضع الحبل على عنقه. وتحدث أحد الناشطين عن تلك الصور بالقول : إن الصور والدوائر تثبت أن هناك سلك قام أحد المجرمين بلفه واعداده على شكل حلقة دائرية وخانه لادخال الرأس. وقال المحامي فتحي العسيلي معلقا على إحدى الصور : ’’لاحظ الشخص الاخر يذهب الى الزاويه التي يتألم بها الشهيد والمجرم يبدأ بوضع الحبل على رقبه الشهيد لشنقه وتعذيبه’’. يذكر أن خمسة اشخاص قاموا بتعذيب وقتل المغدور به عبدالله الأغبري من أبناء حيفان تعز بالضرب وقطع أوردته فيه جريمة صدمت المجتمعآآ اليمني بعد انتشار فيديو للتعذيب . شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس

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